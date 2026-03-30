Belediye araçlarına ceza yağdı!

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin hayat pahalılığı ödeneklerini budama girişimine karşı başlatılan süresiz grev ve eylemlilik süreci devam ederken, polisten "grev kırıcı" bir hamle geldi.

Mücadeleye katkı koymak ve direnişi büyütmek için Kermiya Çemberi yakınlarında park edilen belediyeye ait iş araçlarına ceza yazıldı.

YENİDÜZEN'in olay yerinden edindiği bilgiye göre, "trafik suçu" işledikleri gerekçesiyle yazılan cezalar araçların üstüne koyuldu. Her bir araç için 6 bin TL civarında olan cezalar ilerleyen dönemde araç şoförlerine tebliğ edilecek.

Grevdeki belediye emekçilerine kesilen cezalarla ilgili yetkililerden detaylı açıklama bekleniyor.