Belediye adına özel mülkte çalışırken, iş kazası geçirdi: Bileği kırıldı

Alsancak’ta bugün meydana gelen iş kazasında Alsancak Belediyesi’nde çalışan bir kişi, özel mülkte çalıştığı sırada çatının çökmesi sonucu yaralandı.

Bölgedeki özel bir mülkte, Belediye adına çalıştığı sırada çöken çatının altında kalan belediye çalışanın vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, belediye çalışanlarının özel mülklerde belediye adına çalışması tepkiye neden oldu.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, ihtiyaçlı bir vatandaşın evinin tadilatında talihsiz bir kaza yaşandığını, belediyenin parası olduğu sürece de yardım yapacağını kaydetti.

Başkan Ataser: “İhtiyaçlı bir vatandaşımızın evinin tadilatında yaşanan talihsiz bir kaza”

İş kazası ile ilgili Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Bölgede ihtiyaçlı bir vatandaşımızın evinin tadilatında yaşanan talihsiz bir kaza. Belediyenin parası olduğu sürece yardım yapmaya devam edeceğiz” dedi. YENİDÜZEN’e konuşan Ataser, özel mülkte yaşanan olayı doğruladı.

Çatı çöktü, bileği kırıldı…

Gürkan Özbirim isimli belediye çalışanının tadilatı sırasında çöken çatı nedeniyle yaralandığını ve bileğinin kırıldığını da söyleyen Ataser, şu sıralarda Girne Akçiçek Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiğini belirtti.