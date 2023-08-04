Bekiz’in sağlık durumu iyiye gidiyor
Değirmenlik-Girne Dağyolu’nda 2 Ağustos tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hasibe Bekiz’in sağlık durumu iyiye gidiyor.
Değirmenlik-Girne Dağyolu’nda 2 Ağustos tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hasibe Bekiz’in sağlık durumu iyiye gidiyor.
Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan’dan alınan bilgiye göre Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Bekiz, bugün normal servise alındı.
Kaza nasıl olmuştu?
Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre kaza; 2 Ağustos’da saat 12.40’da yaşanmıştı.
Değirmenlik - Girne Anayolunun 6-7 kilometreleri arasında, Fikret Kabak, yönetimindeki 68 AH 424 plakalı tır araç ile Girne’den Değirmenlik’ doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmişti.
O esnada karşı istikametten gelip Girne’ye doğru seyreden Hasibe Bekiz yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp, sürüklemişti. Kaza sonucu yaralanan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe Bekiz, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı.
Bekiz ile birlikte aynı araçta yolcu olarak bulunan Nahide Garip Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tır araç sürücüsü Fikret Kabak tutuklanmıştı.
Mahkemeye çıkarılan zanlının 1 Ağustos’ta turist vizesiyle adaya giriş yaptığı açıklanmıştı.