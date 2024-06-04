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Bekçi'nin ölüm nedeni kalp rahatsızlığı

Bekçi'nin ölüm nedeni kalp rahatsızlığı

İskele’de evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Mehmet Cemil Bekçi’nin (E-53) ölüm nedeninin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu açıklandı.

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İskele’de evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Mehmet Cemil Bekçi’nin (E-53) ölüm nedeninin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu açıklandı.

Polis açıklamasın göre 1 Haziran’da yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Ülkede kaçak kalan 3 kişi tutuklandı 

Polis ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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