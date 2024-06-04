Bekçi'nin ölüm nedeni kalp rahatsızlığı
İskele’de evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Mehmet Cemil Bekçi’nin (E-53) ölüm nedeninin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu açıklandı.
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İskele’de evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Mehmet Cemil Bekçi’nin (E-53) ölüm nedeninin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu açıklandı.
Polis açıklamasın göre 1 Haziran’da yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ülkede kaçak kalan 3 kişi tutuklandı
Polis ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.
Dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : kaçak, Ani ölüm, mehmet cemil bekçi, kalp rahatsızlığı