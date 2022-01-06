"Bazı değişimlerin zamanı geldi"

UBP Güzelyurt Milletvekili Adayı Dr. Ziya Öztürkler, “Ülkemizin siyasi çalkantılarla, koltuk yarışlarıyla geçirecek vakti yoktur. Bize düşen bu yüce meclise layık olmak, ülke çıkarları doğrultusunda halkın yararına yönelik çalışmalar yapmaktır. Bazı değişimlerin zamanının geldiğine inanıyorum. Sadece kişisel zümresine hizmet eden değil, topluma hizmet eden; kalite, yenilik ve tecrübeyi harmanlamış, değerlerine sahip çıkan siyasetçilere ihtiyaç vardır. ” dedi.

Hakikat Web TV'de Doç. Dr. Güven Arıklı'nın hazırlayıp sunduğu"Günaydın Hakikat" adlı programına konuk olan UBP Güzelyurt Milletvekili Adayı Dr. Ziya Öztürkler, yükseköğrenim ve KKTC’nin ekonomik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, “Yükseköğrenimde 3. Ülkelerde öğrenim gören öğrencilerin burs alması ve öğrencinin bulunduğu yerden burs başvurularını online yapması hizmetleri müdürlüğüm döneminde gerçekleşmiştir. Üniversitelerin açılış usullerinin daha sistematik hale getirilmesi ve yükseköğrenimdeki tüm hizmetlerle ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında bizzat görev aldım. YÖBİS Burs Başvuru Sistemi Projesi, adamızda eğitim gören tüm yükseköğrenim öğrencilerinin bilgilerinin işlendiği YÖKAS Sistemi Projesi ve Öğrenci Dostu Ada projelerini yürütüp hayata geçirdim.” dedi.