Bayramda uçmak ateş pahası

Serap ŞAHİN

Bayram süresince, Ercan Havaalanı’nın hava trafik akışı devam edecek. 5-14 Nisan tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 375 gelen, 374 giden uçak olmak üzere toplamda 749 uçak seferi düzenlenecek.

Arife gününde 11 uçak seferi düzenlenirken, bayram boyunca bilet fiyatlarının neredeyse

‘dakika başı’ değiştiği görülüyor.

Ücretler gününe ve saatine göre değişirken, Ercan’dan İstanbul’a gidişlerin daha uygun fiyatlarda olduğu görülürken, İstanbul’dan Ercan’a gelmenin daha maliyetli olduğu görülüyor.

Bayram boyunca düzenlenecek uçak seferlerinde gidişler 2 bin 137 TL’den başlarken 7 bin TL’ye kadar çıkıyor. Aynı tarihlerde İstanbul’dan Ercan’a gelmek 3 bin 522 TL ile 10 bin 700 TL arasında değişiyor.

Gemi ile seyahatlerde ise 9-12 Nisan tarihleri arasında her gün 5 sefer düzenlenecek.

Söz konusu tarihlerde gemi seferleri bin 730 TL’den başlayarak, 2 bin 200 TL’ye kadar çıkıyor. Sadece bir kişinin Girne Limanı’ndan Taşucu’na deniz otobüsü ile seyahat etmek için gidiş dönüş 3 bin 681 TL’yi gözden çıkarması gerekecek.

9 Nisan: 16 sefer, 11 bin TL’yi bulan fiyatlar…

9 Nisan’da, Pegasus 6, THY ise 10 uçuş düzenliyor. Ercan’dan İstanbul Havaalanları’na gidecek Pegasus uçuşları, 2 bin 137 TL ile 3 bin 425 TL arasında değişiyor.

Aynı gün THY’nin uçuşlarında ise 2 Bin 700 TL ile 2 Bin 944 TL arasında oynuyor, aktarmalı uçuşlar ise 3 bin 868 TL, 4 Bin 688 TL’yi buluyor.

9 Nisan Pegasus uçuşlarında İstanbul’dan Ercan’a gelmenin daha maliyetli olduğu görülüyor. Buna göre 3 bin 522 TL’den başlayarak 5 bin 865 TL’ye kadar çıktığı görülüyor. THY’nin aynı tarihteki Ercan’a uçuşlarının ekonomi biletlerinin tükendiği görülürken şu an için tek fiyatın 10 bin 769 TL olduğu görülüyor.

10 Nisan: 10 seferden 5’i doldu

Bayramın ilk günü olan 10 Nisan tarihinde Pegasus uçuşlarında Ercan’dan İstanbul Havaalanları’na gidiş 2 bin 353 TL’den başlayarak 5 bin 225 TL’ye kadar çıkıyor. Aynı tarihte THY’nin İstanbul’a gidiş ücretleri ise 2 bin 944 TL’den başlayarak 3 bin 920 TL’ye kadar çıkıyor.

İstanbul’dan Ercan’a gelişlerde ise Pegasus uçuşlarının 3 bin 595 TL ile 7 bin 685 TL arasında değiştiği görülüyor.

Buna kıyasla aynı gün THY’nin İstanbul’dan Ercan’a geliş fiyatı ise 8 bin 342 TL’den başlayarak 10 bin 769 TL’ye kadar çıktığı görülüyor.

Öte yandan İstanbul’dan Ercan’a gelişlerde 10 seferden 5’inin dolduğu görülüyor.

11 Nisan: 2.902 TL’den 7.825 TL’ye varan fiyatlar

Bayramın ikinci günü olan 11 Nisan tarihinde Pegasus uçuşlarında 7 sefer bulunuyor. Ercan’dan İstanbul Havaalanlarına gidişlerde 3 bin 673 TL’den başlıyor 7 bin TL’ye kadar çıkıyor.

THY’nin seferlerinde ise Ercan’dan İstanbul Havaalanlarına gidişlerde 3 bin 868 TL’den başladığı ve 6 bin 817 TL’ye kadar çıktığı görülüyor. THY uçuşlarında 10 seferden 1’inin tamamen dolduğu görülüyor.

Aynı tarihte Pegasus seferlerinde İstanbul’dan Ercan’a gelişlerde 2 bin 902 TL’den 7 bin 825 TL arasında değiştiği görülüyor.

THY uçuşlarında Ercan’a gelişlerin 5 bin 27 TL ile 6 bin 791 TL arasında değiştiği görülürken, 10 seferden 4’ünün tamamen dolduğu görülüyor.

Bayramın son günü fiyatlar düşüyor

Bayramın son günü 12 Nisan tarihinde Pegasus uçuşlarına Ercan’dan İstanbul Havaalanlarına gidiş 3 bin 951 TL ile 8 bin 84 TL arasında değişiklik gösteriyor. THY uçuşlarında ise 3 bin 188 TL ile 6 bin 817 TL arasında olduğu görülüyor. 12 Nisan’da gerçekleşecek seferlerde THY’nin 10 seferinden 4’ünün dolduğu görülüyor.

Söz konusu tarihlerde diğer günlere oranla fiyatların düştüğü görülüyor. Buna göre; Pegasus uçuşlarında İstanbul’dan Ercan’a gelmek, 2 bin 208 TL ile 3 bin 517 TL arasında değişiyor. THY uçuşlarında ise 3 bin 33 TL’den 6 bin 751 TL’ye kadar çıktığı görülüyor.

Gemiyle seyahat en az 3 bin 681 TL

Bayram süresince 9-12 Nisan tarihleri arasında gemi ile yolculuklarda her gün 5 sefer düzenlenecek.

Söz konusu tarihlerde gemi seferleri bin 730 TL’den başlayarak, 2 bin 200 TL’ye kadar çıkıyor. Sadece bir kişinin Girne Limanı’ndan Taşucu’na deniz otobüsü ile seyahat etmek için gidiş dönüş 3 bin 681 TL’yi gözden çıkarması gerekecek. Araçla yolculuk etmek isteyenler için ise aynı tarihlerde sadece gidiş ücreti 8 bin 113 TL’den başlayarak 9 bin 633 TL’ye kadar değişiyor. Söz konusu tarihler arasında ise 5 geliş, 5 de gidiş seferleri bulunuyor ancak seferlerin birçoğunun şimdiden dolduğu görülüyor.

Bayram haftasında 749 sefer olacak

Ercan Havalimanı, Şeker Bayramı süresince özel uçaklar hariç, tarifeli, charter ve ek seferler de dahil olmak üzere 749 uçağa ve binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın Kıbrıs'ın kuzeyindeki bayram tatilini kapsayan 5-14 Nisan tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 375 gelen, 374 giden uçağa ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Bayramın son günü 84 uçak trafiği var

Havalimanında en fazla yoğunluk 14 Nisan Pazar günü yaşanacak. Bayramın son gününe denk gelen pazar günü Ercan Havalimanı 42 geliş ve 42 de dönüş olmak üzere 84 uçağa hizmet verecek.

5 Nisan’da 36 geliş 36 gidiş, 6 Nisan’da 34 geliş 34 gidiş, 7 Nisan’da 40 geliş 40 gidiş, 8 Nisan’da 37 geliş 36 gidiş, 9 Nisan’da 36 geliş 36 gidiş, 10 Nisan’da 39 geliş 39 gidiş, 11 Nisan’da 37 geliş 36 gidiş, 12 Nisan’da 36 geliş 38 gidiş, 13 Nisan’da 37 geliş 37 gidiş ve tatilin son günü olan 14 Nisan Pazar günü ise 42 geliş 42 gidiş uçak seferi yapılması bekleniyor.