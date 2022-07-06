Bayramda Ercan Havalimanı yoğun olacak

Ercan Havalimanı Kurban Bayramı süresince özel uçaklar hariç, 329 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı bayram tatili boyunca 8 Temmuz 2022 ile 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında 165 geliş ve 164 de giden uçağa ev sahipliği yapacak. Türkiye Cumhuriyeti’nde Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla Türkiye’den ülkemize yolcu akını olması yönünde beklentiyi artırdı.

Ercan Havalimanı Kurban Bayramı boyunca oldukça yoğun saatler yaşayacak.T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldı.

En fazla uçuş pazar günü

Havalimanında en fazla yoğunluk Pazar günü yaşanacak. Pazar günü Ercan Havalimanı 38 geliş ve 35 dönüş olmak üzere 73 uçağa hizmet verecek.

8 Temmuz 2022 ile 12 Temmuz 2022 arasında Ercan Havaalanı’na yönelik 329 uçuş yapılması bekleniyor.

Açıklamada, 8 Temmuz’da 72, 9 Temmuz’da 65, 10 Temmuz’da 73, 11 Temmuz’da 58 ve ülkemizde bayramın son günü olan 12 Temmuz’da Ercan Havalimanı’na 61 uçak iniş ve kalkış yapacak.

Ercan Havalimanı’na bayram arifesi olan Cuma günü 35 geliş 37 gidiş, bayramın birinci günü olan Cumartesi 32 geliş ve 33 gidiş, Pazar günü 38 geliş ve 35 gidiş, Pazartesi 29 geliş 29 gidiş ve Salı günü ise 31 geliş ve 30 dönüş gidiş olmak üzere 329 uçuş gerçekleştirilecek.

Bayram yoğunluğuna karşı gerekli tedbirler alındı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Kurban Bayramı dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Özçelik, bayramın yine Ercan Havalimanı’nda çok yoğun geçeceğini kaydederek, yolculara bugün olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi ve sonrasındaki günlerde her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Özçelik, Ercan’a 5 günde 165 geliş, 164 gidiş toplam 329 uçağa hizmet vereceğini ifade ederek, bayramda en yoğun günün 73 uçak ile Pazar günü olacağını belirtti.

Özçelik, Kurban Bayramı boyunca yoğun bir trafik bekledikleri için bayram öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet Hava yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık, Gümrük Dairesi ve Değirmenlik Belediyesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Özçelik, havalimanında yaşanacak yoğunluğun alınan önlemler sayesinde yolcuların rahat bir şekilde seyahatlerini yapacağını ifade ederek, “Kurban Bayramı olmasından dolayı birçok vatandaşımızın yanı sıra öğrencilerin okulları tatil olması nedeniyle tatillerini yurt dışında geçirmeyi seçmesi neticesinde sadece geliş değil, gidişlerde de yoğunluk olacaktır. Bu konuda gerekli önlemleri de almış bulunmaktayız.

Her ne kadar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covıd-19 önlemleri sınırlamaları kısmen kaldırılmış olsa da bayramda misafirlerimizden özellikle kapalı alanlarda sosyal mesafe ve maske kurallarına sevdiklerimiz, ailelerimiz ve karışımızdakilerin sağlığı açısından önem verip bu kurallara uymalarını rica ediyoruz.

Bu vesile ile tüm halkımıza sevdikleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun” dedi.