Baybars: “Hiçbir partiyle görüşmedik, kararımız yok”

Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver Manavoğlu ve 64 üyeyle birlikte Halkın Partisi’nden istifa eden Milletvekili Ayşegül Baybars, “Yeni parti kuracakları ya da Mecliste temsil edilen siyasi partilerden birine katılacakları” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kıbrıs Postası’nda gazeteci Ulaş Barış’ın sunduğu programa katılan Baybars, HP’nin sine-i millet kararına karşı duruşları ve istifa kararlarını, herhangi bir siyasi parti kurmak ya da başka bir partiye katılmak adına yapmadıklarını söyledi, “Meclisteki duruşumuzu da istifa edeceğimiz güne kadar HP’nin ilke ve prensipleri ne ise o şekilde çalışmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.

İstifa kararlarını bir hazırlık içerisinde almadıklarını söyleyen Baybars, “Partimizle birlikte yürümeyi her seferinde tercih ettik ama buna alan oluşturulmadığı için adım atamadık” dedi.

“Topluma faydalı olmak, siyasette bir şeyler yapmak istiyoruz”

“Evet, topluma faydalı olmak, siyasette bir şeyler yapmak istiyoruz; bunun yolu nedir, nereden geçer, topluma faydalı olacağımız bir nokta olur mu bunu kendi içerimizde değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

“Şu anda bir kararımız yok”

Baybars, “Şu anda bir kararımız yok” dedi.

“İstifa ettikten 3 gün sonra ‘parti kuruyoruz’ demeyeceğiz, değerlendirme yapacağız” diyen Baybars, “Zaman içerisinde topluma faydalı olabileceğimiz bir ortam yakalarsak adım atmaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir parti ile görüşmemiz yok, istişaremiz yok, teklif ve davet yok”

Baybars, “Baskın bir seçim olması halinde herhangi bir partiden aday olacak mısınız?” şeklindeki soru üzerine, “Böyle bir derdimiz yok. Hiçbir parti ile görüşmemiz yok, istişaremiz yok, teklif ve davet yok” dedi.