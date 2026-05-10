Çanakkale Göleti bölgesinde feci kaza: Yaya hayatını kaybetti

Mağusa-Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında, yaya olarak bulunan 38 yaşındaki Atamurat Narbayev yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre kaza, 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Çanakkale Göleti bölgesinde meydana geldi. İbrahim Bülbül (47) yönetimindeki VU 217 plakalı araç, Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde yaya olarak bulunan Gazimağusa sakini Atamurat Narbayev’e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Narbayev, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü İbrahim Bülbül’ün tutuklandığı belirtilirken, polis soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.