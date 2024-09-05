Batı bölgesi kaderine terk edildi!

Serap ŞAHİN

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından ihalesi çıkılan hastaneler yıllardır tamamlanamıyor, bölgelerde hizmet veren sağlık merkezleri ise nüfusa yetişmek konusunda yetersiz kalıyor.

Güzelyurt’ta önceki gün meydana gelen trafik kazasında 3 yaralının 1 ambulansa konularak götürülmesi bölgede ambulans ve personel eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

2016 yılında Güzelyurt Hastanesi projesi için ihaleye çıkılsa da birçok nedenle hastanenin inşaatı bitmedi, çıkılan ihaleler Rekabet Kurulu’na takıldı.

Bölgede yaşanan mağduriyetlerle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan eski Sağlık Bakanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Güzelyurt’ta hastane olmamasından dolayı 24 saat hizmet verecek bir sağlık merkezine ihtiyaç olduğunu kaydetti, sadece 1 ambulans olduğunu ve gerekli durumlarda ambulansın Cengiz Topel Hastanesi’ne gönderildiğini söyledi.

Besim, “Güzelyurt Sağlık Merkezi'nin kısa ve net olarak kesinlikle iki tane ambulansa ihtiyaç vardır ve Güzelyurt hastanesi devreye girene kadar da 24 saatlik bir sağlık merkezine ihtiyaç var.” vurgusu yaptı.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında mesai sonrası yaşanan vakalarda mağduriyet yaşandığını kaydetti. Gulamkadir, “Bazen ‘ambulansımız yok’ siz kendi imkânlarınızla gelin’ deniliyor. Doktor yoksa hastaneye gidin deniliyor. İnsanlar kendi şahsi araçlarıyla gitmeye çalışıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil.” ifadelerine yer verdi.

Gulamkadir, CTP Hükümeti döneminde laboratuar kurulduğunu ancak onun da yok edildiğini belirterek, tahlil sonuçları için hastaların hastanelere yönlendirildiğini belirtti.

Güzelyurt Sağlık Merkezi Başhekimi Rüçhan Tüm ise her gün, gece 22.00’ye kadar doktor olduğunu söyledi, sağlık merkezi olması nedeniyle 1 ambulans olduğunu, birden fazlasının ‘etik olmadığını’ ifade etti. Tüm, “Birden fazla ambulans olması durumunda sağlık merkezinde yeterli personel yok.” dedi.

Güzelyurt Hastanesi 8 yıldır tamamlanamıyor

2016 yılından bu yana tamamlanamayan Güzelyurt Hastanesi projesi için ihaleye çıkan Merkezi İhale Komisyonu, kısa süre sonra “ihalenin hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal etmiş, ihalenin iptal kararının sonlanması için dava açılmış ve idare adına savcılık, ihalenin iptal kararının hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, ihalenin iptal edilmesi için mahkemeye hüküm yazılmıştı.

Söz konusu hastanenin tamamlanması ile ilgili Hükümetin mali kaynaktan bütçe ayırmıyor ve her protokolde yer almasına rağmen sonuç değişmiyor.

Öte yandan Güzelyurt Hastanesi’ne yönelik yapılan son ihaleye 2 firma katılmış, ihale bir firmaya verilmiş ancak Rekabet Kurulu’na takılmıştı.

Sağlık eski Bakanı, CTP Milletvekili Filiz Besim:

“Güzelyurt Sağlık Merkezi'nin iki tane ambulansa ihtiyaç var”

Güzelyurt bölgesinde sağlık alanında ciddi sorunlar olduğuna işaret eden Sağlık eski Bakanı, CTP Milletvekili Filiz Besim, “Bölgede hastane olmadığı için bizim dönemde mevcut sağlık merkezini 24 saate çıkarmıştık.” dedi.

“Güzelyurt’ta hastane olmadığından 24 saat çalışacak bir sağlık merkezine ihtiyaç vardır.” diyen Besim, ambulans sıkıntısının da yaşandığını kaydetti.

Sağlık merkezinde sadece 1 ambulansın olduğuna dikkat çeken Besim, Cengiz Topel Hastanesi’nde 2 ambulans olduğunu ve gerekli durumlarda Güzelyurt’taki ambulansın da oraya gittiğini söyledi. Besim, “Güzelyurt Sağlık Merkezi'nin kısa ve net olarak kesinlikle iki tane ambulansa ihtiyaç vardır ve Güzelyurt hastanesi devreye girene kadar da 24 saatlik bir sağlık merkezine ihtiyaç var.” vurgusu yaptı.

Sağlık alanında 112 acil ambulans hizmetlerinde ve mesai saatlerinden sonra halkın ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten Besim, bölgeye ivedi olarak ambulans verilmesi gerektiğini kaydetti.

Birçok defa bu durumu mecliste gündeme getirdiğine dikkat çeken Besim, 5 ambulans alındığını ancak başka bölgelere verildiğini söyledi.

Sağlık merkezlerinde ambulans ve doktor sayısının önemine dikkat çeken Besim, acilen bu soruna çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi, “Güçlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir:

“Bazen ‘ambulansımız yok’ siz kendi imkânlarınızla gelin’ deniliyor”

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde sadece 1 ambulans olduğuna işaret eden CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, önceki gün yaşanan trafik kazasında ambulansın başka vakada olduğunu, yaralıların yol kenarlarında beklediğini söyledi.

Dakikalarla yarışılan yaşamsal konularda 1 ambulansın olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayan Gulamkadir, birden fazla yaralı olduğu durumlarda hepsinin aynı ambulansa konulduğunu söyledi. Sağlık merkezinde gece 22.00’ye kadar doktor olduğunu ancak sonrası olmadığını ifade eden Gulamkadir, “Mesai saati sonrası yaşanan vakalarda mağduriyet yaşanıyor.” dedi.

Gulamkadir, “Bazen de ‘ambulansımız yok’ siz kendi imkânlarınızla gelin’ deniliyor. Doktor yoksa hastaneye gidin deniliyor. İnsanlar kendi şahsi araçlarıyla gitmeye çalışıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil.” ifadelerine yer verdi.

Gece 22.00’den sonra hemşirelerin de Hızır servise gittiğini ve doktor da olmadığı için hastalara bakılmadığını acil durumlarda mağduriyet yaşandığını kaydetti.

“Laboratuar söküldü, tahlil sonucunu göremiyorlar”

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde kulak burun boğaz, kadın doğum ve dâhiliyenin haftada bir olduğunu belirten Gulamkadir, “Dâhiliyenin her gün olması gerekiyor ama yok.” dedi, hemşire eksikliğine de dikkat çekti.

Gulamkadir şunları kaydetti:

“2018 yılında CTP Hükümetinde laboratuar kurulmuştu. Geçen yıl bu labaratuvar söküldü. Pratisyenler ve gelen doktorlarda tahlil sonucu göremiyorlar ve hastalar Cengiz Topel Hastanesi’ne veya Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gönderilmek zorunda kalıyor. Böyle durumlarda da merkezlerde yığılma oluyor ve saniyelerle yarışılan bir olayda canlar kaybediyoruz. Halkımıza verilen değer bu mu?”

Güzelyurt Sağlık Merkezi Başhekimi Rüçhan Tüm:

“Acil durumlarda en yakın merkezlerden destek sağlanıyor”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Güzelyurt Sağlık Merkezi Başhekimi Rüçhan Tüm, merkezde her gün gece 22.00’ye kadar doktor olduğunu belirtti, hastane değil de sağlık merkezi olması nedeniyle 1 ambulansın olduğunu ifade etti. Cengiz Topel Hastanesi’nde 2 ambulansın olduğunu o yüzden sağlık merkezinde birden fazla ambulansın olmasının ‘etik olmadığını’ söyleyen Tüm, birden fazla acil vakalarda en yakın merkezler olan Cengiz Topel veya Çamlıbel’den ambulans konusunda destek sağlandığını ifade etti. Tüm, ayrıca birden fazla ambulans olması durumunda sağlık merkezinde yeterli personelin olmadığını söyledi.