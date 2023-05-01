Başkasının pasaportuyla çıkış yapmaya çalıştı

Ülkemizde öğrenci olarak bulunan ve farklı isimde İsveç pasaportuyla Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isteyen M.BM. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin detaylarını aktaran polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, zanlı M.B.M’nin “Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temın Etmeye Teşebbüs” suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 30 Nisan 2023 günü saat 06:50 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda adadan çıkış yapmak isteyen ve ülkemizde öğrenci olarak bulunan M.B.M’nin daha önceden ismini bilmediği erkek bir şahıstan temin etmiş olduğu ve tasarrufunda bulunan başka isimle ısdar olunan İsveç pasaportunu görevli muhaceret memuruna verdiği sırada tespit edilerek suç üstü gereği tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.