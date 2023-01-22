Başkanlık seçimlerine yönelik anketler: "Hristodulidis önde"

Kıbrıs'ın güneyinde 5 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine sayılı günler kala, basında anketlerin yer verilmesine devam ediliyor.

“Politis” ve “Kathimerini” gazeteleri kendi bünyelerinde yapılan anketlerin sonuçlarına geniş bir şekilde yer verdiler.

Politis gazetesi, “Noverna” şirketinin gazete adına, 12-19 Ocak tarihlerinde 862 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Gazete anket sonuçlarını baz alarak 3 esas aday arasındaki oy farklarının yüzde 12-14’ten, yüzde 5-7’ye düştüğünü yazdı.

Haberi “Noverna’nın Politis Adına Yaptığı Anket-Averof-Mavroyannis Farkı Azaltıyor” başlığıyla veren gazete anket sonucunda Nikos Hristodulidis’in yüzde 25.4; Averof Neofitu’nun yüzde 20.2; Andreas Mavroyannis’in ise yüzde 18.6 oy aldığını belirtti.

Diğer adaylar Hristos Hristu’nun yüzde 5.5; Konstantinos Hristofidis’in yüzde 3.0; Ahilleas Dimitriadis’in yüzde 2.8; Yorgos Kolokasidis’in yüzde 1.4 ve diğerlerinin yüzde 1.1 şeklinde oy aldığını belirten gazete oy kullanmayacak/kararsızların oranının yüzde 16.8; boş oyun yüzde 1.6; anketi yanıtlamayanların oranın ise yüzde 3.6 şeklinde yer aldığını yazdı.

Habere göre ankette seçimlerin ikinci tura kalması senaryolarına ilişkin soru da soruldu.

Averof Neofitu ile Andreas Mavroyannis’in ikinci tura kalması durumunda, Neofitu yüzde 35; Mavroyannis ise yüzde 36 şeklinde oy alırken boş oy yüzde 8; kararsızların/oy kullanmayacak olanlar yüzde 21 şeklinde belirlendi.

Nikos Hristodulidis ile Averof Neofitu’nun ikinci tura kalması durumunda, Hristodulidis yüzde 45; Neofitu yüzde 27; boş oy yüzde 7; kararsızlar/ oy kullanamayacaklar yüzde 21 şeklinde yer aldı.

Nikos Hristodulidis ile Andreas Mavroyannis senaryosu karşısında ise Hristodulidis yüzde 46; Mavroyannis yüzde 27; boş oy yüzde 6; kararsızlar/oy kullanmayacak olanlar yüzde 21 olarak belirlendi.

Kime oy vereceğine karar vermemiş kişiler arasında kime oy verirdiniz şeklindeki soruya karşılık “Hristodulidis yüzde 28; Neofitu yüzde 18; Mavroyannis yüzde 12; Ahilleas Dimitriadis yüzde 7; Hristos Hristu yüzde 5; Konstantinos Hristofidis yüzde 4; Yorgos Kolakasidis yüzde 2; diğerleri ise yüzde 2” şeklinde yanıt verildi.

“Kathimerini” anket

Kathimerini gazetesi de “Symmetron” şirketi tarafından yapılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Seçimlerde kime oy verirdiniz sorusu üzerine Nikos Hristodulidis yüzde 32.9; Andreas Mavroyannis yüzde 21.9; Averof Neofitu yüzde 21.5; Hristos Hristu yüzde 4.2; Ahilleas Dimitriadis yüzde 4.0; Yorgos Kolokasidis yüzde 3.3; Konstantinos Hristofidis yüzde 1.7; diğerleri yüzde 0.8 oy alırken kararsızlar yüzde 9.7 şeklinde yer aldı.

Adayların bölgelere göre oy dağılımına da yer veren gazete Hristodulidis’in Lefkoşa’nın güneyinden yüzde 31.2; Baf’tan yüzde 48; “Mağusa bölgesinden” yüzde 25; Larnaka’dan yüzde 29.6; Limasol’dan yüzde 32.3 oy aldığını yazdı.

Habere göre Andreas Mavroyannis Lefkoşa’nın güneyinden yüzde 18.1; Baf’tan yüzde 17.6; “Mağusa bölgesinden” yüzde 23.3; Larnaka’dan yüzde 23.3; Limasol’dan yüzde 27.6;

Averof Neofitu ise Lefkoşa’nın güneyinden yüzde 24.9; Baf’tan yüzde 14.4; “Mağusa bölgesinden” yüzde 28.3; Larnaka’dan yüzde 22.6 ve Limasol’dan yüzde 18.0 şeklinde oy aldı.

Seçimlerin Hristodulidis ile Averof Neofitu arasındaki ikinci tura kalması durumunda Hristodulidis yüzde 49; Neofitu yüzde 25; çekimser yüzde 17; kararsızlar yüzde 9;

Andreas Mavroyannis ile Averof Neofitu arasında Mavroyannis yüzde 38; Neofitu yüzde 33; çekimser yüzde 20; kararsızlar yüzde 7;

Nikos Hristodulidis ile Andreas Mavroyannis arasında ise Hristodulidis yüzde 49; Mavroyannis yüzde 27; çekimser yüzde 14; kararsızlar yüzde 10 şeklinde yer aldı.

Gazete adaylara ilişkin hissiyata yönelik soru üzerine Nikos Hristodulidis’in yüzde 25 olumsuz; yüzde 51 olumlu; yüzde 18 umursamazlık; yüzde 6 bilmiyorum/yanıt yok; Andreas Mavroyannis’in yüzde 17 olumsuz; yüzde 38 olumlu; yüzde 35 umursamazlık; yüzde 10 bilmiyorum/yanıt yok; Averof Neofitu’nun ise yüzde 47 olumsuz; yüzde 27 olumlu; yüzde 21 umursamazlık; yüzde 5 bilmiyorum/yanıt yok şeklinde oy aldığını yazdı.

Habere göre şu kelimelerden hangisi adaylara yakışıyor şeklindeki bir soru üzerine ise Hristodulidis için hayal kırıklığı yüzde 18; kızgınlık yüzde 8; ümit yüzde 42; kendinden emin yüzde 8, kayıtsızlık yüzde 18; bilmiyorum/yanıt yok yüzde 6;

Neofitu için hayal kırıklığı yüzde 25; kızgınlık yüzde 23; ümit yüzde 13; kendinden emin yüzde 14; kayıtsızlık yüzde 21; bilmiyorum/yanıt yok yüzde 4;

Mavroyannis için hayal kırıklığı yüzde 14; kızgınlık yüzde 3; ümit yüzde 33; kendinden emin yüzde 5; kayıtsızlık yüzde 35; bilmiyorum/yanıt yok yüzde 10 şeklinde yer aldı.

Kimi desteklediğinizden bağımsız olarak kimin başkan olarak seçileceğine inanıyorsunuz şeklindeki soru üzerine ise Nikos Hristodulidis yüzde 61; Averof Neofitu yüzde 16; Andreas Mavroyannis yüzde 6 şeklinde oy alırken diğer adaylar yüzde 1; bilmiyorum/karar vermedim ise yüzde 16 şeklinde belirlendi.