Başkan yeniden Hasan Esendağlı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin 17’inci Dönem Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezinde 400’e yakın avukatın geniş katılımıyla gerçekleşen genel kurul, 16’ıncı dönem Konsey Başkanı Av. Hasan Esendağlı’nın açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasına kurula katılan avukatlara teşekkür ederek başlayan Esendağlı, Barolar Birliğinin gücünü mesleği özenle yapan avukatların emeğinden ve birliğinden aldığını vurguladı. Bu dönem atılan en önemli adımlardan birinin Fasıl 2 Avukatlar yasasına yapılan tadilat olduğunu belirten Esendağlı, mesleğimize sahip çıkmak ve vatandaşın yetkisiz kişiler tarafından yapılan hukuki işlemlerden kaynaklı yaşadığı mağduriyetleri önlemek amacıyla yasanın uygulanması için tüm avukatlara görev düştüğünü sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcı, Başbakan, TC Büyükelçisi, Ana muhalefet başkanı, KT Tabipler Birliği ve KT Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Genel Kurula gönderilen mesajların okunmasının ardından divan oluşturularak mali rapor okunup aklandı.

Başkanlık, Baro Konseyi, Disiplin Kurulu ve Yüksek Adliye Kurulu Üyesi seçimi gündemiyle toplanan kurulda, Başkanlığa tek aday olan Av. Hasan Esendağlı oy birliği ile seçildi.

Yüksek Adliye Kurulu Üyeliğine oy çokluğuyla Av. Tevfik Mut seçilirken, Baro Konseyi Üyeleri ise Av. Özgü Özyiğit, Av. Çağıl Özsoy ve Av. Nurettin Karagözlü olarak belirlendi.

Av. Özkul Özyiğit, Av. Süleyman Dolmacı, Av. Hüseyin İzveren, Av. Ezer Özsoy ve Av. Uygar Kalmaz Disiplin Kurulu üyeleri, Av. Zehra Delibaş, Av. Tülin Alpagut ve Av. Mehtun Muslu ise yedek üye oldu.