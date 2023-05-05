“Başka sahte sigorta poliçesi verip vermediği araştırılacak”

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, S.K. isimli zanlının “Resmi Evrak Sahteleme” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 20 Mart tarihinde Lefkoşa'da Kermiya geçiş noktasında, “Tower Insurance” isimli şirkette sigortacı olarak çalışan zanlının, Kıbrıs’ın güneyinde yaşam süren M.A.’ya, kullanımında bulunan araç için dolandırmak niyetiyle sahte bir poliçe hazırlayıp tedavüle sürerek sahte poliçe karşılığında 180 Euro nakit para temin ettiğini anlattı.

Polis, zanlının 3 Mayıs tarihinde tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınacak birçok ifade olduğunu, söz konusu poliçenin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının Kermiya geçiş noktasında çalışmasından dolayı benzer şekilde birçok sigorta poliçesi verip vermediğinin araştırılacağını belirtti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksatlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.