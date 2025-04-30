“Başka erkeklerle konuşursan yüzüne kezzap dökerim”

Değirmenlik’te meydana gelen “Şiddet Tehdidi ve Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan T.A. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29 Nisan 2025 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Değirmenlik'te sakin zanlının ikametgahı içerisinde WhatsApp üzerinden başka erkeklerle konuştuğu gerekçesi ile eşine tokat atarak darp ettikten sonra "Bundan sonra iş dışında biri ile konuşursan seni gebertirim ve yüzüne kezzap dökerim" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı gün hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının Değirmenlik Polis Karakoluna geldiğini ifade etti.

Polis, zanlının aleyhine getirilen yazılı dava tebliğine kabul yönünde cevap verdiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ileride görüşülecek davalarında hazır bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 45 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.