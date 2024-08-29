“Basına yansıyan haberler ihbar olarak alınmış ve tahkikatlar yapılmaya başlanmıştır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Güzelyurt’taki narenciye işçilerinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Cypruvex Direktörler kurulunun, ağustos ayı içerisinde narenciye ürünlerinin hastalanması ve toplanacak ürünün kalmaması sebebiyle, izinlendirilen yabancı uyruklu işçilerin daha fazla çalıştırılamayacağı ve ilgili tüzük kapsamında yatay geçiş hakkı tanınarak mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiği belirtilen açıklamada, bu talebin Çalışma Dairesi tarafından değerlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, narenciye kesim işçisi olarak adaya getirilen yabancı uyruklu işçilerin şu ana kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na herhangi bir resmi başvuru yapmamış olmasına rağmen basına yansıyan haberlerin ihbar olarak alındığı ve tahkikatlar yapılmaya başlandığı da kaydedildi.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında şunlar ifade edildi:

“Güzelyurt bölgesindeki Narenciye işçilerinin durumu ve yaşam koşulları ile ilgili basında yer alan haberler üzerine kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulmuştur.

2023-2024 Narenciye sezonunda ürünün hasat edilip dağıtılabilmesi amacı ile narenciye kesim işçisine ihtiyaç duyulmuş ve adaya getirtilecek yabancı uyruklu işçilerin çalışma izni işlemlerinin yapılabilmesi için Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve Cypruvex arasında bir protokol imzalanmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi yazıları ile birlikte 440 işçi ve 165 işçinin ülkeye gelmesi için gerekli izinlendirme işlemleri yapılmıştır.

Yabancı uyruklu işçilerin iş ilişkileri kesildikten sonra ülkelerine dönebilmeleri için bakanlık tarafından alınan teminatlar ilgili birlik ve oda tarafından sağlanmıştır.

Cypruvex Direktörler kurulunun 26.08.2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda ise ortaya çıkan mücbir sebeplerden ötürü, Ağustos ayı içerisinde narenciye ürünlerinin hastalanması ve toplanacak ürünün kalmaması sebebi ile izinlendirilen yabancı uyruklu işçilerin daha fazla çalıştırılamayacağı ve yabancıların çalışma izinleri tüzüğünün 30.maddesinin 9. fıkrasının B bendi kapsamında yatay geçiş hakkı tanınarak mağduriyetlerin giderilmesi talep edilmiştir. Yapılan talep Çalışma Dairesi tarafından tüzük çerçevesinde değerlendirecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından narenciye hasad sezonunda küresel ısınmadan dolayı havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ihracatta yaşanan sıkıntılar ve özellikle akdeniz meyve sineği zararlısının sezon içinde yoğun bir şekilde etkili olduğu ve ürünün erken bir sürede dökülmesine yol açtığından hasadın sonlandırma zamanında sıkıntılı bir süreç yaşandığı bakanlığımıza bildirilmiştir. Gelişmeler ışığında yabancı uyruklu işçilerin doğan ve/ veya doğabilecek mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla işçilerin işlemlerinin ivedilikle yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir.

Narenciye kesim işçisi olarak adaya getirilen yabancı uyruklu işçiler şu ana kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na herhangi bir resmi başvuru yapmamış olmasına rağmen basına yansıyan haberler ihbar olarak alınmış ve tahkikatlar yapılmaya başlanmıştır.”