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Basın ve polise ücretsiz PCR test

Basın ve polise ücretsiz PCR test

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tüm  basın mensupları ve Polis Teşkilatı'na PCR testi yapılacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tüm  basın mensupları ve Polis Teşkilatı'na PCR testi yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 7 Şubat Pazar günü İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'nda, Mağusa Devlet Hastanesi'nde, Lefkoşa Fuar Alanı'nda ve Girne Leymosun Kültür Evi'nde 08.00-16.00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testlerinin yapılmaya devam edeceğini, tüm  basın mensupları ve Polis Teşkilatı'na belirtilen saatlerde  PCR testi yapılacağını açıkladı.

 

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