Basın ve polise ücretsiz PCR test
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tüm basın mensupları ve Polis Teşkilatı'na PCR testi yapılacağını açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tüm basın mensupları ve Polis Teşkilatı'na PCR testi yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 7 Şubat Pazar günü İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'nda, Mağusa Devlet Hastanesi'nde, Lefkoşa Fuar Alanı'nda ve Girne Leymosun Kültür Evi'nde 08.00-16.00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testlerinin yapılmaya devam edeceğini, tüm basın mensupları ve Polis Teşkilatı'na belirtilen saatlerde PCR testi yapılacağını açıkladı.
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Etiketler : corona virüs, corona