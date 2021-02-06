Basın ve polise ücretsiz PCR test

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tüm basın mensupları ve Polis Teşkilatı'na PCR testi yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 7 Şubat Pazar günü İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'nda, Mağusa Devlet Hastanesi'nde, Lefkoşa Fuar Alanı'nda ve Girne Leymosun Kültür Evi'nde 08.00-16.00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testlerinin yapılmaya devam edeceğini, tüm basın mensupları ve Polis Teşkilatı'na belirtilen saatlerde PCR testi yapılacağını açıkladı.