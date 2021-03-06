Basın-Sen'den Şahap Aşıkoğlu'na tepki

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun bir televizyon programında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) yolsuzluk iddialarıyla ilgili “evrakları basına dağıtmasına rağmen bir gazetecinin bu evrakların basında yayımlanmaması için para dağıttığı” yönünde yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.

Basın-Sen, müsteşarın bu açıklamalarının “tüm basını töhmet altında bıraktığını” ifade ederek, Aşıkoğlu’na hakkında iddialarda bulunduğu gazetecilerin isimlerini derhal açıklama çağrısında bulundu. Şahap Aşıkoğlu’nun bu isimleri açıklayamaması halinde “tüm basından özür dileyip istifa etmesi gerektiğini” belirten Basın-Sen, aksi takdirde sendikanın pazartesi günü kendisine dava açacağını açıkladı.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu adına Sendika Başkan Ali Kişmir tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun, bir TV programında ‘Yolsuzluklarla ilgili evrakları medyaya dağıtmama rağmen, gazete ve TV’lerde yayınlanmadı. Bir gazeteci, gezerek para dağıtıyor. Gazeteciler dünyada haber yapmak için para alır, bizde ise haber yapılmasın diye para alır. Bu parayı dağıtanlar da solcudur. Konuşurken dürüstlükten bahsederler, ancak diğer taraftan profesyonellikten bahsederler, yaptıkları ikiyüzlülüktür’ söylemi açıkça tüm basını töhmet altında bırakırken, haddini aşan da bir iddiadır” denildi.

Sendikanın açıklaması şöyle devam etti:

“Tıpkı Bakanı gibi şov yapmayı tercih eden, algı yaratmak için basına saldırmayı marifet sayan ve sadece konuşan ama iş icraata gelince kılını kıpırdatmayan Aşıkoğlu, hiç vakit kaybetmeden, derhal bugün isim isim bu gazetecilerin kim olduğunu açıklamak zorundadır. Eğer açıklayamıyorsa derhal tüm basından özür dileyip bulunduğu makamdan istifa etmelidir. Aksi takdirde pazartesi günü ilk iş olarak kendisine dava açacağımızı, geri kalan günlerde de o koltuğu kendisine dar edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”