Başbakanlık önünde kontak kapama 2. gününde

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin Başbakanlık önündeki araçlı eylemi devam ediyor.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, dün Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ile yaptıkları görüşmede taleplerini ilettiklerini belirtti. Amcaoğlu’nun Ankara’ya gidişi öncesinde Başbakan Saner’e talepleri ilettiğini ifade eden Aytaç, “Bir sonuç alınamadığı için bize geri dönmedi” dedi.

Başbakanlık Müsteşarı Amcaoğlu ile telefon görüşmelerinde Başbakan Saner geldikten sonra sorunların çözüleceğinin kendilerine söylediğini kaydeden Aytaç, “Biz de eylemlilik sürecimizi burada devam ettirmeye karar verdik. Sorunlarımız çözülene kadar eylemimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Aytaç, güneye geçişlerle ilgili sorunun çözülmesi için ise birlik yetkililerinin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeye gittiğini söyledi.

“En azından bir çözüm süreci başladı” diyen Aytaç, çalışmadıkları sürede kendilerinden istenen seyrüsefer, muayene, yol izin ücretlerinin de devlet tarafından alınmamasını talep ettiklerini hatırlattı. Aytaç, “Bu talebimizin içerisinde devletin cebinden bir şey çıkmayacak ama bizden de çıkmayacak çünkü çalışmıyoruz. Cebimizde para yok ödeyecek durumda değiliz. Cezalı durumlara düşmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vergiden muaf tutulmak istediklerini de yineleyen Aytaç, pandemi sürecinde karantina otellerine taşınan yolcuların sadece Kar-iş tarafından taşındığını da aktararak, bunun 2 birlik arasında bölüştürülmesini istedi. Aytaç, “Talebimiz 1 hafta onlar yapsın, 1 hafta biz yapalım ve adalet gelsin” dedi.



“Aralık ayına ait alacaklarımızın yarısı ödendi”

Bugün Maliye Bakanı tarafından kendilerine ödeme yapıldığını da açıklayan Menteş Aytaç, “Aralık ayına ait alacaklarımızın yarısı ödendi. Diğer yarısı kesildi. Kesilme nedeni bizlere daha önce verilen avansın karşılığı... Halbuki biz kendileriyle görüşmemizde bu avansın kesilmemesini istedik, yapılmadı” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Koordinatörü Bekir Akandere de, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerinin ardından TAK’a bilgi verdi. Akandere, birliğin turizm komitesinden üyeler olarak Sağlık Bakanlığı yetkilileri görüştüklerini ve güneye geçişlerle ilgili taleplerini ilettiklerini bildirdi.

Akandere, araçlarının güneye geçip rezervasyonlu yolcu alabilmesini istediklerini belirterek, güneydeki havaalanlarına gelen yolcuların kendileri gidemediği için oradaki taksicilere teslim edildiğini kaydetti ve bunun sağlık açısından daha riskli olduğuna dikkat çekti. Akandere, 3 günde 1 PCR yapma şartıyla bu hizmeti verme taleplerini aktardıklarını belirterek, yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplantısı olduğunun kendilerine söylendiğini ve bu konunun orada değerlendirileceğinin bildirildiğini kaydetti.

Akandere ayrıca, Sağlık Bakanlığı yetkililerine Ercan Havalimanı’ndan da yolcu alma taleplerini ilettiklerini söyledi.

Birlik başkanı ve şoförler YENİDÜZEN’e konuştu…

Devrim DEMİR

Bekir Akandere: “Tek derdimiz ekmeğimiz”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu Genel Koordinatörü Bekir Akandere, amaçlarının kimseye rahatsızlık vermek olmadığını, zor durumda olduklarını ifade etti.

Akandere’nin açıklaması şöyle: “Amacımız kimseye rahatsızlık vermek değil, mevcut sıkıntılarımızı görsel anlamda daha iyi şekilde hissedilebilmek. Cebimizdeki paranın kalması için en azından bu dönemde giderlerimizin ötelenmesini isteriz. Seyrüsefer, T izinleri, muayenelerin ödemesini bu sürede olsun hükümet edenlerden talep ediyoruz. Toplu taşımacılık neredeyse bir yıldır durdu. Pandeminin sıkıntı yarattığını hepimiz biliyoruz, bu aşırı derecede etkilenen sektöre daha iyi anlaşılabilir bir yardım bekliyoruz. Mart 2020 yılından bu yana hiçbir gelir kaynağımız yok. Bir kaynağın yaratılmasını talep ettik, hala güneye geçerek yolcu alamıyoruz. Rezervasyonlu yolcu alımının önünün açılmasını isteriz. Bugün tepkimizi koymak için salgın koşullarına uygun yapmak isteriz. Taşkınlık yapmadan eylemimizi yapmak isteriz. Tek derdimiz ekmeğimiz.”

İsa Üfler: “Sesimizi duyun”

Toplanma sebeplerinin belli olduğunu, para kazanmadan hükümetin bu sektörden çok şey istediğini söyleyen İsa Üfler, “Toplanma sebebimiz belli, hepimizin ortak bir sıkıntımız var. Biz bir şeyler kazanamadan bizden çok şey isteniyor, Biz birçok şeyden vazgeçtik en azından muayene, seyrüsefer, sigortadan bu yıl bizi muaf tutun. Yola çıkmadan bunları istemeleri mantıklı değil. Sesimizi duyun” şeklinde konuştu.

Mithat Ayalı: “1 yıldır iş yapamıyoruz”

Pandemiden dolayı yaklaşık 1 yıldır iş yapamaz hale geldiklerini anlatan Mithat Ayalı, devletten talepleri olduğunu ancak geri dönüş yapılmadığını söyledi.

Ayalı, “Turizm taşımacılığı yapıyorum 11 Mart itibarı ile biz ada içinde, iş yapamaz hale geldik. Devletimiz bize hiçbir şekilde destek olmadı. Devletten taleplerimiz oldu, bize hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Bir yıldır arabamın tekerleği hiçbir şekilde dönmedi. Devletten taleplerimiz oldu, geri dönüş olmadı” dedi.

Alican Arslan: “Devlet kumarıclar ve gazinoculara sahip çıkıyor”

Alican Arslan, birlik olarak 11 aydır çok zor bir süreçten geçtiklerini, geçinmek için çok zor yollarda yürüdüklerini belirterek,”Devlet tarafından bizlerden talep edilen izinler için karşılayacak gücümüz yok. Devlet kumarcılara gazinoculara destek çıkıp hibe milyonlar harcıyorsa bizim için de bıraksın” dedi.

Mücahit Cahit: “Mücadeleye devam edeceğiz”

Bir yıldır işlerinin durduğu gerekçesi ile ekmek parası kazanamadıklarına dert yanan Mücahit Cahit, haklarını aramak için yollara döküldüklerini söyledi.

Bir yıldır eş, dost, akrabalardan geçindiklerini ifade eden Cahit, mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

Ali Efendi Kılıç: “İşlerimiz açılsın, evimize ekmek götürelim”

Neredeyse bir yıldır oturduklarını ekmek paralarının oturarak gelmediğini söyleyen Ali Efendi Kılıç,” Eylemimizin amacı aylardır boştayız, işimiz ekmeğimiz bundan geliyor, devletten istediğimiz iş yerimiz açılsın çocuğumuza evimize ekmek götürelim” şeklinde konuştu.

Ayhan Morgün: “Hükümet sesimize kulak versin”

Hükümetin kendilerine sahip çıkmak istediklerini söyleyen Ayhan Morgün, 1 yıldır çalışmadıklarını hükümetin de seslerine kulak vermesini istedi.

Tolga Kanara: “Taşımacı sektörü mağdur”

Taşımacılar olarak çok zor günlerden geçtiklerini ifade eden Tolga Kanara, hükümeti protesto etmek için toplandıklarını söyledi. Hükümetin sektörü çok mağdur ettiğini söyleyen Kanara,” Taşımacılar olarak biz çok zor durumdayız, bugün uyarı için buradayız bundan sonrası daha kötü olabilir” dedi.

Mehmet Özsezer: “Kendimizi hatırlatmaya gidiyoruz”

Mehmet Özsezer, pandemi süreci içinde eyleme yapma planları olmadığını bunun için de çok uğraştıklarını söyledi.

Bir yıldır çalışmayan sektör olduklarının altını çizen Özsezer, hükümetin kendilerinden vergi dahil bir çok şey talep ettiğini hükümetin kendilerini unuttuğunu eylem yaparak kendilerini hatırlatmak istediklerini kaydetti.

Menteş Aytaç: “Turizmde hareket yok. 252 üyemiz bir yıldır ekmek peşinde”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birlik Başkanı Menteş Aytaç, “Bugün eylem yapma sebebimiz, devletten birçok istemlerimiz oldu ancak devlet bir türlü cevap vermedi. Bizi oyalama taktiğine aldı. Toplu taşımacılık bir yıl oldu kapalı. Hiçbir çalışma yok, turizmde hareket yok öğrenci taşımacılığı 60 gün çalışıldı, Aralık ayı ödenmedi. Bin beş yüzler açık olduğumuz öne sürülerek ödenmedi, pandemi taşımacılığı var, ikiye bölünmüyor karşı birliğe verdiler biz az olduğumuz gerekçesi ile bize verilmedi. Birliğimize kayıtlı 252 üyemiz var” şeklinde konuştu.

Hüseyin Bullici: “Borçlandım, turizme büyük yatırım yaptım son bir yıldır devlet bana, bin 500 TL verdi”

Yıllar önce iki çocuğu ve eşi ile İngiltere’den geri dönüş yaparak turizme büyük yatırım yaptığını ifade eden Hüseyin Bullici, “Yıllar önce İngiltere’den memleket sevdası ile geri dönüş yaptım ve bu işi kurdum. Borçlandım, turizme büyük yatırım yaptım son bir yıldır devlet bana, bin 500 TL verdi. 2 çocuğum var evimi geçindiremiyorum. Sağımda solumda kardeşlerim arkadaşlarım olmasa ayakta duramam valizimi topladım, 1974 de Rum beni kovmadı ama bu hükümet kendi insanını ülkeden kovuyor” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS