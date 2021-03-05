Ateş yaktılar, çadır kurdular

Devrim DEMİR

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle önceki gün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor.

Eylem üçüncü gününü geride bırakırken, taleplerine yanıt alamayan eylemciler otobüs ve minibüsleri çekmeme kararı aldı.

Başbakanlık önünde polisin geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken, herhangi bir yangın olasılığına karşı itfaiye de hazır bekletildi.

Başbakan’la görüşme talep ettiler…

“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, dün de Başbakanlık önündeki eylemine zaman zaman ateş yakarak, sloganlar ve müzik yayını yaparak devam etti.

Birlik üyeleri Başbakanlık önünde “Başbakan dışarı” sloganlarıyla, Başbakan Ersan Saner’in Başbakanlık önüne gelip kendileriyle görüşmesi talebinde bulundu.

Korna sesleri ve marşlarla protestolara devam eden eylemciler, kurdukları eylem çadırı önünde lastik ve maket otobüs yakarak tepkilerini dile getirdiler.

Maliye Bakanlığı ile görüştüler… Talepleri kabul edilmedi…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, birlik yönetimini dün görüşmeye çağırdı. Talepleri kabul edilmeyen yönetim Başbakanlık önünde kısa bir açıklama yaptı.

Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, Maliye Bakanlığında 2 saat görüşme yaptıklarını ancak taleplerine olumsuz bakıldığını söyledi.

Aytaç, eylemelerini sürdürmekte kararlı olduklarını, geri adım atmayacaklarını kaydetti.