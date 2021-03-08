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Kontak kapama eylemi ikinci haftasında

Kontak kapama eylemi ikinci haftasında

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nin Salı günü Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor.

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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle geçen Salı günü Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor.

“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Başbakanlık önündeki eylemini bir haftadır  sürdürüyor.

“Sorun bugün çözülmezse ailelerimiz de eyleme katılacak”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Ersan Saner’e, taleplerini kabul etmesi için çağrıda bulundu

Menteş Aytaç, bugün taleplerine olumlu yanıt almamaları halinde, yarın aileleri ve tüm üyeleri Başbakanlık önüne toplayarak eylem şeklini değiştireceklerini belirtti.  

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