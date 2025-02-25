“Başbakan halktan ve Meclis’ten kaçıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat, “Güncel Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı. Talat, ülkede sorunların “dağ” gibi biriktiğini ancak Başbakanın ortada olmadığını ve kürsüye çıkmadığını belirterek, “sultan” eleştirisinde bulundu. Talat, “Hiç bir sorumluluk almayacak, cevap vermeyecek mi” sorusunu sordu.

Ruhu alınan Meclis’e yasa getirilmeyip, kararnamelerle ülkenin yönetilmeye çalışıldığını belirten Talat, toplum sorunlarıyla ilgilenmeyen Başbakanın özel mülklerine ayrıcalık uyguladığını söyledi. Talat, Başbakan’ın halktan ve Meclis'ten “kaçtığını” ifade ederek, halka izahat vermesinin şart olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu: Çağdaş şekilde geleceğe yürüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eleştirilere yanıt verdiği konuşmasında, Talat’ın "Güncel konuşmalar" başlıklı konuşmasında Başbakana yönelik büyük iddialar ortaya attığını belirterek, bu konuda suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi.

“Çamur at izi kalsın” şeklinde iftiralar ortaya atılmasının doğru olmadığını, ilgili belgeler varsa mutlaka suç duyurusunda bulunması gerektiğini savunan Çavuşoğlu, "sultan" eleştirisine değinerek, Osmanlı ile değil, Atatürkçü düşünceyle genç cumhuriyet ile çağdaş şekilde geleceğe yürüdüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Başbakanın eleştirileri yanıtlamadığı yönündeki eleştirileri yanıtında, bakanların da Başbakan adına konuşabileceğini ifade etti.