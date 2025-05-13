Başaran Düzgün’ün Pembe Boyalı Oda romanının tanıtımı Girne’de yapıldı

Başaran Düzgün’ün Pembe Boyalı Oda romanının tanıtımı Girne’de gerçekleşti.

Yüksek bir katılımla gerçekleştirilen Pembe Boyalı Oda romanının tanıtım etkinliğinde konuşan ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, edebi anlamda romandan etkilendiğini belirtti ve Kıbrıs Türkünün varoluş ve irade mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekti.

CTP Kadın Örgütü Başkanı, milletvekili Doğuş Derya ülkemizde edebiyatın vardığı yeni evreye dikkat çekti. CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Bengül Envergil, Başaran Düzgün’e teşekkür etti, yeni romanlarını dört gözle beklediklerini kaydetti.

Pembe Boyalı Oda romanının birinci baskısı kısa sürede tükendi. Mayıs ayın baş itibarıyla ikinci baskısı yapılan roman ülkemizdeki tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

Pembe Boyalı Oda romanının Mağusa tanıtımı Çarşamba günü saat 18:30’da Bandabuliya sanat alanında yapılacak. Gazimağusa Belediyesinin organize ettiği tanıtım ve imza gününde Belediye Başkanı Süleyman Uluçay bir konuşma yapacak, gazeteci-yazar Simge Çerkezoğlu roman hakkında sunumda bulunacak.