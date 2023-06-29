Bariyerlere çarptı, takla attı: 2 yaralı
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda dikkatsizlik kaza getirdi, 2 kişi yaralandı.
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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda dikkatsizlik kaza getirdi, 2 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 16.30’da yaşandı.
Lefkoşa’da kuzey çevre yolu üzerinde, 26 yaşındaki Ozan Tekin, yönetimindeki PN 598 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ozan Tekin ve araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Fevziye İnce Gözel Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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