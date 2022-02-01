Barikat operasyonu: 10 tutuklu

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen Barikat isimli uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 10 zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 31 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa ve Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Barikat isimli operasyon kapsamında 10 zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal, alma, verme ve tasarrufu” suçundan tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 31.01.2022 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda güneyden gelerek Ledra Palas Geçiş Noktası’ndan kuzeye giriş yaptığını tespit edilen Zanlı A. A.H.A’nın (E-22) ve zanlı-1’i araçla almaya gelen Zanlı2 I.M.I.A ve Zanlı 3 M.S.M.A’nın görevli polisler tarafından makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirildiğini anlattı.

Polis, akabinde zanlı 1’in üzerinde yapılan kontrolde yaklaşık bir gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 170 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, akabinde zanlı 2 ve zanlı 3’ün kullanımındaki araçta yapılan kontrolde ise yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve zanlılar 1, 2 ve 3’ün tutuklandığını anlattı.

Polis, yine aynı gün Zanlı-2, Zanlı-3 ve Zanlı-4 I.A.J’nın birlikte kaldıkları Girne adresindeki ikametgahına gidildiğini ve zanlı 4’ün tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığındaki Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas teraziyi apartmandan attığının tespit edildiğini belirtti.

İthal ve satış…

Polis, mesele bağlantısı olduğun inanılan ve ikametgahta tespit edilen Zanlı-4, zanlı 5 M.A.M.H, zanlı-6 M.A.K ve zanlı-10 K.B.N.A. T’nİn da tutuklandığını söyledi. Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturmada zanlı 2’nin22 Ocak’ta GKRY bölgesinde 1 şahıs aracılığı ile kuzeye 800 Euro karşılığında 56 gram hintkeneviri ithal ettiğini ve konu maddenin 28 gramını 700 Euro karşılığında zanlı 7’ye, 28 gramını zanlı 10’a sattığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturmada zanlı 2’nin 26 Ocak’ta zanlı 7’den 28 gram olarak satın aldığı, 14 gramını şuan aranana şahsa satıp 250 Euro gelir elde ettiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine aynı gün Zanlı-7’nin Girne adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 14 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan küçük hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı-7 F.J.M.A’nın da tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün Zanlı-10’un Girne adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda içerisine uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan seffaf renk naylon poşet, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet küçük vida ile bir adet plastik bıçak bulunarak emare alındığını ve Zanlı-10’un tutuklandığını belirtti.

Polis, ayrıca meseleye bağlantısı olduğuna inanılan zanlı 8 F.J.M.A ve zanlı 9 M.Y.K.T’nin de tutuklandığını aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini, zanlılar 1,2,3,4 ve 7’nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere, alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.