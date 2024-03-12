Barçın: “Uzmanlıktan emekli çıkan uzman asker sayısı bir elin parmaklarını geçiyor mu?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Uzman askerlerin yaşadığı mağduriyetler ve sorunlara duyarsız kalan bakanlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Barçın konuşmasına geçmeden, Meclis sıralarının boş olmasını, konuşmasına ve sorularına cevap vermesi gereken bakanların salonda olmamasını eleştirdi.

Kendisinin askerlik yapmış biri olarak, uzman askerlerin nasıl bir efor ve emek ortaya koyarak görev ifa ettiğini bilfiil bildiğini dile getiren Barçın, CTP olarak vicdani ret konusunda ortaya koydukları talebin hayata geçebilmesi adına uzman askerlerin sorunlarının çözülmesinin önemli olduğunu anlattı.

Kamuda “Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarının daha düşük olduğunu ancak barem skalalarında yaşanan durum nedeniyle uzman askerlerde durumun tam tersi olduğunu belirten Barçın, uzman askerlerde eski personelin daha düşük aldığı bir durum söz konusu olduğunu anlattı.

Barçın, bu durumun sadece uzman askerlerde geçerli olduğuna işaret ederek, taleplerinin eski personelin baremlerinin yükseltilmesi olduğunu söyledi.

Bunun ihtiyat sandığı ve kıdem tazminatı ödemelerinde de farklılık yaratan bir mağduriyet olduğunu dile getiren Barçın, bu konuda gerekli çalışmaların bir an önce hayata geçmesi talebinde bulundu.

“Bugüne kadar uzman olarak işe girip uzmanlıktan emekli çıkan uzman asker sayısı bir elin parmağını geçiyor mu?” diye soran Barçın, emeklilik koşullarının eşitlenmesi, iş güçlüğü tahsisatının aynı oranda verilmesi, eski işe girenlerin yeni işe girenlerden az maaş alması yönündeki anomalinin eski işe girenlerin maaşlarının yükseltilerek giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Barçın yanıt vermek üzere ilgili bakanların Melis’te bulunmamasını eleştirdi.

Çavuş: Hükümet adaletli bir gelir dağılımını için gerekeni yapıyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Hükümetin adaletli bir gelir dağılımı için gerekeni yaptığını dile getiren Çavuş, bu konudaki hassasiyeti için Barçın’a teşekkür etti.

“Bildiğim kadarıyla ilgili bakanın bu konuda bir çalışması var” diyen Çavuş, bu konuyu ilgili bakana ileteceğini belirtti.