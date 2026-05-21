Baraka Kültür Merkezi bahar gezisi düzenledi

Baraka’nın “Sevmek tanımakla başlar” temalı bahar gezilerinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Baraka’dan verilen bilgiye göre, İncirli Mağarası, Kantara Kalesi, Minia Kıbrıs ve Tatlısu’ya yönelik düzenlenen bahar gezisi kapsamında katılımcılara ziyaret edilen yerler hakkında bilgiler de verildi.

İlk durağı İncirli Mağarası olan ziyarette, katılımcılara Jeoloji Mühendisi Salih Erşangil tarafından bilgi verirken, Kantara Kalesi’ne yapılan ziyarette ise katılımcılara Şifa Alçıcıoğlu bilgi verdi.

Ülkedeki çeşitli tarihi yapıların minyatürlerinin yer aldığı Minia Kıbrıs ve Panayia Pergaminiotissa Kilisesi ziyareti ile devam eden gezi, Tatlısu’da doğa gezisi ile son buldu.