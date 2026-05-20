“Üstel'in şoförüne 47 bin TL borçla elektrik bağlandı”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel’in şoförlüğünün yapan bir şahsın 47 bin TL borcuna rağmen elektriğinin ödeme yapılmadan bağlandığını iddia etti, söz konusu faturayı paylaştı.

Tuğcu, KIB-TEK yönetimine seslenerek konuyla ilgili soruşturma açılıp açılmayacağını sordu.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik borcu nedeniyle yurttaşların elektriğinin kısa sürede kesildiğini belirterek, bazı kişilere ayrıcalık tanındığını söyledi.

Tuğcu paylaşımında, “Fakir fukaranın elektrik bakiyesi 675 TL olunca hemen kesiliyort ama Şöför ‘NECO’nun hiç ödemeden bağlanıyor. 47 bin TL borç” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’a da çağrıda bulunan Tuğcu, “Soru basit Bay Gürsel; bu elektriği ödeme almadan bağlayan ve bağlatana soruşturma açacak mı?” diye sordu.

Tuğcu açıklamasında ayrıca, “En ufak şeyden soruşturma açan, gözü KIB-TEK emekçisinin maaşında olan, hani hak hukuk liyakat sahibiyim diyerek sağda solda övünür…” ifadelerine de yer verdi.