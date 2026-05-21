Girne Belediyesi abonelerine ücretsiz fidan dağıtacak

Girne Belediyesi, 700 abonesine ücretsiz fidan dağıtacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yarın saat 9.00’da Girne Kent Evi’nde yapılacak etkinlikte, su faturası veya abonelik bilgisiyle gelen ilk 700 kişi, ücretsiz fidan alma hakkı kazanacak. Her abone yalnızca 1 adet fidan alabilecek.

Kentin yeşil dokusunu güçlendirmek ve meyveli ağaç sayısını artırmak amacıyla “Daha Yeşil Bir Girne İçin” sloganıyla düzenlenecek etkinlik kapsamında 350 adet kamkat ve 350 adet turunç fidanı dağıtılacak.