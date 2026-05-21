Yola atık madde döken araç sürücüsü rapor edildi

Lefkoşa’da kullandığı araçtan yola atık madde döken araç sürücüsü tespit edildi ve hakkında yasal işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gönyeli Ağıllar çemberi ile Atatürk Spor Salonu trafik Işıkları arasında seyir halinde iken, yola aracın motorundan yağ akmasına rağmen yoluna devam ederek, sürücü güvenliğini teklikeye atan kamyon sürücüsü tespit edildi ve işlemiş olduğu suçtan dolayı rapor edildi.