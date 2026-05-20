“UBP, CTP’li belediye başkanlarını genel seçimin dışında bırakmak istiyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kanal Sim’de yayınlanan Haber Toplantısı isimli programa konuk oldu.

YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ve Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senoca’nın sorularını yanıtlayan Arıklı, UBP’nin erken genel seçimle ilgili tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arıklı, UBP’nin kafasının karışık olduğuna işaret ederek, “Onların bir kısmı erken seçimin Ekim ayında olmasını istiyor, bir kısmı da Aralık ayındaki yerel seçimlerle birlikte yapılması gerektiğini söylüyor” dedi.

UBP’nin iki seçimin aynı tarihte olmasını istemesindeki sebebi anlatan Arıklı, “Bazı CTP’li belediye başkan ve adaylarının genel seçim sürecine dahil olmasını engellemek istiyorlar” ifadeleri kullandı.

Arıklı’nın açıklamaları şu şekilde:

“Erken seçime karar verecek parti Ulusal Birlik Partisi’dir (UBP). Bizim herhangi bir şekilde bu konuda bir yaptırımımız yok. 2 milletvekiliyle çıkıp da erken seçim tarihini belirlemek gibi bir şansımız da yok. Fakat hükümet ortaklarımızla konuşuyoruz. YDP olarak erken seçim için en uygun tarihin Ekim ayı olduğunu kendilerine ilettik. 2027 yılı bütçesinin yeni hükümet ve meclis tarafından hazırlanması gerektiğini söyledik. Bu süreçte UBP’nin kafasının karışık olduğunu görüyoruz. Onların bir kısmı erken seçimin Ekim ayında olmasını istiyor, bir kısmı da Aralık ayındaki yerel seçimlerle birlikte yapılması gerektiğini söylüyor. UBP’nin Aralık ayını talep etmesindeki sebep, bazı CTP’li belediye başkan ve adaylarının genel seçim sürecine dahil olmasını engellemek istemeleridir. Belediye başkanları eğer iki seçim aynı tarihte olursa kendi seçimleriyle uğraşacaklar. O yüzden bu süreçte siyasi anlamda genel seçimlere odaklanmayacaklar diye düşünülüyor. Bana göre kendi açılarından mantıklı.”