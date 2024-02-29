“Bara kendi arabamla gittim, sonra yemek için kafeye geçtim”

Zahra Sokak'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen kavga sonrası bölgede bulunan barın güvenlik görevlisi olan O.S. polise teslim oldu, ifadesinde diğer zanlılarla değil, kendi aracıyla önce çalıştığı bara gittiğini ardından yemek için kafeye geçtiğini belirtti.

Mahkeme O.S.için 1 gün tutukluluk kararı aldı.

Diğer zanlılarla değil, kendi aracıyla bölgeye gittiğini söyledi

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru Emin Günal, zanlının mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, önceki gün teminata bağlanan Ş.D., E.S.K, M.H. ve A.A. ve aranan şahıslara birlikte “kanunsuz topluluk” oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Zahra Sokağa gittiklerini anımsattı.

Polis, zanlının önceki gün adli şubeye gelerek, teslim olduğunu, ifadesinde diğer zanlılarla değil, kendi aracıyla önce çalıştığı bara gittiğini, ardından yemek için kafeye geçtiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlını beyanlarının araştırılacağını, kamera görüntülerinin incelendiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meselede tutuklanan 19 zanlının önceki gün teminata bağlandığını, aranan şahıslar olduğunu belirterek, bir gün süre istedi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)