Bankalarda "TL kıtlığı" baş gösterdi

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Türk Lirası’nın, Türkiye’deki seçimlerin ardından “iktidar değişse de değişmese de büyük oranda değer kaybedeceği” yönündeki beklentilerin ardından bankalardaki mevduatların dövize çevrilmesi ya da yüksek miktarda TL kredi çekip dövize çevrilerek yastık altına konması sonucu Kıbrıs’ın kuzeyindeki pek çok banka TL kredilerine sınırlama getirdi.

Son olarak bu uygulamaya geçen bir diğer banka, Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi (ÖYAK) oldu.

ÖYAK, mevduatların yüzde 80’inin döviz olarak yatırıldığını, kredi taleplerinin ise büyük oranda Türk Lirası olduğunu, diğer yerel bankalarda olduğu gibi ÖYAK’ın da TL nakit sıkışıklığı yaşadığını duyurdu.

Kooperatifin, üyeler tarafından yatırılan mevduatlar üzerinden kredi verdiği anımsatılarak, TL kredi üst limitinin 100 bin TL ile sınırlandırıldığını açıkladı.

ÖYAK Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, nakit sıkışıklığı giderildiği oranda TL kredi üst limitinin yeniden güncelleneceği ifade edildi.

Türkiye’deki seçim tarihinin konuşulduğu Ocak 2023’ten bu yana ortaya atılan “TL Haziran ayında yüzde 30 oranında değer kaybedecek” yönündeki söylemlerin ardından yurttaş, bankalardan TL kredi çekerek aldığı parayı dövize çevirmiş ve yastık altına atarak beklemeye başlamıştı.

Yine pek çok yurttaş, bankalardaki TL mevduatlarını dövize çevirmeye yönelmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta kredi büyümesi, kredi kartından nakit avans çekimi ve kredi kartı ile kuyum alışverişine sınırlama getiren bir karar açıklamış, ancak bir süre sonra bu kararı iptal ettiğini duyurmuştu.