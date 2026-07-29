Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Mağusa'da 15 Temmuz 2026 tarihinde 7 metre yükseklikten düşen 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.
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Mağusa'da 15 Temmuz 2026 tarihinde 7 metre yükseklikten düşen 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa'da kaldığı apartman dairesinde yatak odasının penceresinden balkona geçmeye çalıştığı sırada yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralanmıştı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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