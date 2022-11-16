Balıkçılık merakı, işletme sahibi yaptı…

Dila BOZKURT

Deniz tutkularını mesleğe çeviren Zarif Kesnik ve Burcu Kesnik, bu yolla kendi işletmelerinin de sahibi oldu.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Karpaz Balıkçılık’ın işletmesini yapan Zarif Kesnik ve Burcu Kesnik, “Her Akdeniz insanı gibi, bizim de denizlerimize karşı bir sevgimiz, merakımız vardı” diyor, balıkçılığın aslında kendi meraklarından başladığını, aileden gelen bir iş olmadığını da belirtiyor.

“Başka işleri hiç düşünmedik” diyen Zarif Kesnik ve Burcu Kesnik, 20 yıla aşkın bir süredir, Kıbrıs’ın kuzeyinde yerli ve farklı balık çeşitlerinin ticaretini yapıyor.

“Balıkların taze olmaları bizim için çok önemli…”

Genellikle yerli balık satan Kesnik çifti, balıkçılığın teknik açılarından da söz etti. “Erenköy’de teknelerimiz var, kendimiz avlıyoruz. Yerli bulamadığımız zaman balıklarımız Türkiye’den geliyor. Tekneden çıkarılan balıklar hemen buzlu suya koyuluyor ki taşıma sürecinde dinç ve taze kalsınlar. Bize ulaştığında hemen buza koyuyoruz ve soğuk hava deposuna yerleştiriyoruz. En fazla bir veya iki günlük balık almaya özen gösteriyoruz, balıkların taze olmaları bizim için çok önemli” diyor…

Kesnik çifti aynı zamanda balıkçılığın ve balık tüketiminin Kıbrıs genelinde çok büyük bir kültürel yeri olduğunu fakat yıllar geçtikçe artık bu kültürün yavaş yavaş yok olduğunu ifade ediyor…

Zarif Kesnik ve Burcu Kesnik, “İnsanlar artık balığı sadece sağlık için yiyor, kültürümüzde etin tüketildiği gibi tüketilmiyor. Biz haftanın iki üç günü mutlaka balık yiyoruz, bütün halkımıza da tavsiye ediyoruz” şeklinde konuşuyor.

“Gençler hazır işlere yönelmemeli, girişimci olmalı”

Kesnik çifti, kendi kariyerini kurmak isteyen gençlere de sesledi.

Çift “Balıkçılık ve bunun gibi, kültürel işler adamız için çok önemli. Gençler hazır işler, değil girişimci olmayı tercih etmeli, adım atmalılar. Böylece hem kültürümüz koruyabiliriz toplum olarak daha da ileriye gidebiliriz” diyor.