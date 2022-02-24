Bakanlar Kurulu'na Ukrayna ertelenemesi
Cumhurbaşkanlığında, Rusya-Ukrayna krizine yönelik olağanüstü toplantı düzenleniyor.
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Cumhurbaşkanlığında, Rusya-Ukrayna krizine yönelik olağanüstü toplantı düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, Başbakan Faiz Sucuoğlu da katılacak.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıya, Sucuoğlu’nun da katılacağından ötürü bugün saat 14.00’te yapılacağı duyurulan Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 16.00’ya ertelendi.
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Etiketler : bakanlar kurulu, ukrayna