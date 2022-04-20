Bağlıköy’de ‘Tohum Takası’ yapılacak

Pandemi sebebiyle ara verilen ve geçtiğimiz Pazar Sipahi'de ilki yapılan Tohum Takas Buluşmalarının ikincisi, Lefke Bağlıköy’de düzenleniyor.

Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi tarafından Pazar günü Bağlıköy’de yer alacak etkinlik 11.00 -16.00 saatleri arasında olacak.

Buluşmada yerel ve atalık tohumların yaygınlaştırılması ve yerel tohumlara sahip çıkma farkındalığının oluşturulması amaçlanıyor.

Pandemi ve sonrasında gelişen süreçte özellikle yerel üretimin önemine dikkat çekilmek istenen etkinlik elinde paylaşacak tohumu olan veya tohum bulmak isteyen herkese açık olacak.