Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Bağımsızlık Yolu Milletvekili Aday Listesini YSK’ya Sundu
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Aday Listesini YSK’ya Sundu

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Aday Listesini YSK’ya Sundu

Bağımsızlık Yolu, 23 Ocak'ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için adaylık başvurusunu bugün saat 13.30’da Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

A+A-

Bağımsızlık Yolu, 23 Ocak'ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için adaylık başvurusunu bugün saat 13.30’da Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

Milletvekili adayları ve parti üyelerinin katıldığı coşkulu bir kortejin taşıdığı “Yoksulluk Kader Olamaz” pankartı ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne giden Bağımsızlık Yolu temsilcileri müracaatlarını YSK yetkililerine teslim etti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. Bağımsızlık Yolu’nun adaylara değil, parti programına ve vizyonuna oy istediğini vurgulayan Rahvancıoğlu, “Emekçi halkın derdine çare üretmek üzere, parti programımızın arkasında duran adaylarımızla bu seçime giriyoruz” diye konuştu.

 

50 milletvekili adayı ve sıralaması şöyle:

 

Lefkoşa

  1. Cansu Nafiya Nazlı 
  2. Mustafa Erk
  3. Cemre İpçiler
  4. Münür Rahvancıoğlu
  5. Özlem Deligöz
  6. Ahmet Karakaşlı
  7. Nazen Şansal
  8. Gazi Gök
  9. Fatma Sezikli
  10. Tahsin Oygar
  11. Sunalp Asena
  12. Aziz Güven
  13. Behiç Anibal
  14. Mustafa Bülent Çakır
  15. Evren Cem
  16. Mustafa Keleşzade

Gazimağusa

  1. Sabahat Aydıç
  2. Yusuf Bülent Yüksel
  3. Sevgül Uzkan
  4. Hüseyin Akçengel
  5. Melisa Koloz
  6. Ahmet Güvenler
  7. Serap Kedi
  8. Hilmi Buruk
  9. Umut Ersoy
  10. Hasan Çağın Tezbaşar
  11. Cenk Tuncay
  12. Arif Bayraktar
  13. Tağmaç Özberk

Girne

  1. Zimzer Sertel
  2. İbrahim Bulut
  3. Ayla Aydoğan Gökay
  4. Yusuf Özgü Sertel
  5. Haydar Dolmacı
  6. Güngör Acar
  7. Enver Timur Gürzap
  8. Halil İbrahim Keleşzade
  9. Gülertan Aşık
  10. Salih Hayaloğlu
  11. Mustafa Batak

İskele

  1. Zekiye Şentürkler
  2. Hakan Tanıttıran
  3. Nermin Sontaş
  4. Mehmet Kılıç
  5. Bülent Kurt

Güzelyurt

  1. Nil Çukurovalı Özkızan
  2. Neriman Çukurovalı
  3. Meryem Nazlı

Lefke

  1. Feray Yalçuk
  2. Hüseyin Tezbaşar

Bağımsızlık Yolu
Basın Ofisi

 

Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
Etiketler : ,