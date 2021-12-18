Bağımsızlık Yolu Milletvekili Aday Listesini YSK’ya Sundu

Bağımsızlık Yolu, 23 Ocak'ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için adaylık başvurusunu bugün saat 13.30’da Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

Milletvekili adayları ve parti üyelerinin katıldığı coşkulu bir kortejin taşıdığı “Yoksulluk Kader Olamaz” pankartı ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne giden Bağımsızlık Yolu temsilcileri müracaatlarını YSK yetkililerine teslim etti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. Bağımsızlık Yolu’nun adaylara değil, parti programına ve vizyonuna oy istediğini vurgulayan Rahvancıoğlu, “Emekçi halkın derdine çare üretmek üzere, parti programımızın arkasında duran adaylarımızla bu seçime giriyoruz” diye konuştu.

50 milletvekili adayı ve sıralaması şöyle:

Lefkoşa

Cansu Nafiya Nazlı Mustafa Erk Cemre İpçiler Münür Rahvancıoğlu Özlem Deligöz Ahmet Karakaşlı Nazen Şansal Gazi Gök Fatma Sezikli Tahsin Oygar Sunalp Asena Aziz Güven Behiç Anibal Mustafa Bülent Çakır Evren Cem Mustafa Keleşzade

Gazimağusa

Sabahat Aydıç Yusuf Bülent Yüksel Sevgül Uzkan Hüseyin Akçengel Melisa Koloz Ahmet Güvenler Serap Kedi Hilmi Buruk Umut Ersoy Hasan Çağın Tezbaşar Cenk Tuncay Arif Bayraktar Tağmaç Özberk

Girne

Zimzer Sertel İbrahim Bulut Ayla Aydoğan Gökay Yusuf Özgü Sertel Haydar Dolmacı Güngör Acar Enver Timur Gürzap Halil İbrahim Keleşzade Gülertan Aşık Salih Hayaloğlu Mustafa Batak

İskele

Zekiye Şentürkler Hakan Tanıttıran Nermin Sontaş Mehmet Kılıç Bülent Kurt

Güzelyurt

Nil Çukurovalı Özkızan Neriman Çukurovalı Meryem Nazlı

Lefke

Feray Yalçuk Hüseyin Tezbaşar

Bağımsızlık Yolu

Basın Ofisi