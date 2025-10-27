Bağımsızlık Yolu, Akıncı’yı ziyaret etti
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy ve beraberindeki heyet, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.
A+A-
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy ve beraberindeki heyet, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.
Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasındaki sürece dair değerlendirmelerde bulunuldu.
Gelinen aşamada Kıbrıs sorunu, Türkiye ile ilişkiler gibi konularda Mustafa Akıncı’nın görüşleri alındı.
Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ait çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmede, Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Basın Yayın Sekreteri Ömer Tatlısu, Genel Sekreter Umut Ersoy’a eşlik etti.
Bu haber toplam 361 defa okunmuştur