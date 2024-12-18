Bağımsız Milletvekili Rogers: “Gelişmiş ülkelerde HIV pozitif sayısı düşerken Kıbrıs’ın kuzeyinde arttı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşmesinde Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers söz aldı…

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine söz alarak konuştu. Bina sorunlarına değinen Rogers, nüfus artışıyla birlikte sağlıktaki uzmanlaşmanın da arttığını ancak halkın sağlığa erişiminde sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

Halkın poliklinik, ameliyat hizmetlerine ulaşmasındaki sıkıntıların irdelenmesi gerektiğini kaydeden Rogers, sevklerin maliyetlerine de değindi.

Gelişmiş ülkelerde HIV pozitif sayısı düşerken Kıbrıs’ın kuzeyinde arttığını söyleyen Rogers, vatandaş olmayan HIV pozitif kişilerin ülkeden deport edilmesini eleştirdi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yapan Rogers, Erken Tanı Birimi’nde yeterli hastaya ulaşılamadığını, bu birimin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Rogers, kanser kayıtçılığının da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Reçetelerle ilgili sorunlara da değinen Rogers, yeşil reçetelerin online sisteme konulması gerektiğini söyledi. Yenidoğan Birimi’nde yaşanan “alkollü mama” krizinden de bahseden Rogers, standarttan uzak her yapının büyük riskler barındırdığını vurguladı.

Hemşire eksikliğinin hiç bitmediğini kaydeden Rogers, hazırlanan yasayla hasta bakıcı kadrosunun da oluşturulduğunu belirtti. İlaç Eczacılık Dairesi’nde uzun zamandır ihtiyaç olan otomasyonun yavaş yavaş oluştuğunu belirten Rogers, dairenin raf ve envanter sistemine sahip olmamasını eleştirdi. Rogers, ilaç ihalelerinin neden yeteri kadar yapılamadığını da sordu.

Yaşlı bakımıyla ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu kaydeden Rogers, bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın ne yapacağını sordu. Rogers, Ruh Sağlığı Yasası’nın da güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Tüp bebek merkezlerinin ülkenin sağlık turizminin ciddi bir parçası olduğunu belirten Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın bu alanda eksiklikleri olduğunu kaydetti.