“Bağımsız komisyon kurulmalı”

KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı İbrahim Aysal, 11 bin Volt elektrik akımına kapılan bir emekçinin yaşamını yitirmesi üzerine kazanın tüm yönleriyle şeffaf, tarafsız ve bilimsel şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.

Aysal, ihmallerin ortaya çıkarılması için bağımsız bir komisyon kurulmasını talep ederek denetimlerin artırılması ve güvenlik standartlarının eksiksiz uygulanması çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Aysal, “Hayatını kaybeden yurttaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm toplumumuza başsağlığı diliyoruz” dedi.

Kazanın tüm yönleriyle “şeffaf, tarafsız ve bilimsel bir yaklaşımla incelenmesi büyük önem taşımaktadır” diyen Aysal, olayın nedenlerinin doğru şekilde ortaya konulmasının, ihmallerin, eksikliklerin ve sorumlulukların belirlenmesinin kamu güvenliği açısından hayati olduğunu vurguladı.

Aysal, “ilgili tüm tarafların temsil edildiği bağımsız bir inceleme komisyonunun ivedilikle kurulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası olarak, sahip olduğumuz teknik bilgi, mesleki deneyim ve kamu yararını önceleyen anlayışımız doğrultusunda, oluşturulacak bu komisyonda aktif görev almaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz” diyen Aysal, elektrik kaynaklı kazaların önlenmesi için denetimlerin artırılması, mevzuatın etkin uygulanması ve güvenlik standartlarının eksiksiz yerine getirilmesi çağrısı yaptı.