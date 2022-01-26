Baf’ta barajlar taştı

Baf kazasında barajlar birbiri ardına taşıyor.

Argaka barajından sonra 860 bin metreküp su kapasiteli Pomos barajı da taştı.

Baf kazasının en büyük barajı olan Asprokremmos, 52 milyonluk kapasitesinin 43 milyon metreküpüne yakın su toplayarak kapasitesinin %80'ini aştı.

Dün tüm barajlara 2 milyon yedi yüz bin metreküp su girdi, ancak son yirmi dört saatte dağlarda yağan yağmur ve kar yağışına göre bugünkü bir yıl öncekini geçeceği tahmin ediliyor.