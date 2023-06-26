Baf'ta korkutan yangın

Baf'a bağlı Kurdaka bölgesinde çıkan yangın paniğe neden oldu, çok sayıda ağaç alevler arasında kaldı.

Kıbrıs İtfaiye Teşkilatı basın temsilcisi Andreas Kettis'in verdiği bilgiye göre kuvvetli rüzgar sonrası şiddetlenen yangına 5 itfaiye aracı, Orman Dairesine ait üç araç ve beş hava aracı müdahale etti. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.