Baf'ta iki grup arasında kavga: 4 tutuklu, 6 kişi aranıyor

Baf’a bağlı Hlorka köyünde dün gece, çoğunluğu Suriyelilerin oluşturduğu iki grup arasında çıkan sokak kavgasında “vahşi Batı” manzaraları yaşandı.

40-50 kişinin karıştığı tahmin edilen, iki kişinin yaralandığı, dört kişinin tutuklandığı, altı kişi hakkında da tutuklama emri çıkartılan sokak kavgasının, daha önce oynadıkları futbol maçından kaynaklandığı düşünülüyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı ve zaman zaman Kıbrıslı Rum sakinlerin gettolaşmadan rahatsızlık belirttiği Baf’ın Hloraka köyünde akşam 19.00 sularında iki grup arasında çıkan kavganın köy sokaklarını savaş alanına çevirdiğini yazdı.

Rakip grupların bıçak, sopa ve taş kullanarak birbirlerine saldırdığı, sokaklarda birbirlerini acımasızca darp eden grup üyelerinin, köy sakini Suriyeli “hasımlarının” evlerini de bastıkları kaydedilen haberde, müdahalesi sırasında havaya ateş açan polisin düzeni sağlayamadığı, Suriyelilerin taşlı saldırısına hedef olduğu ve takviye almak zorunda kaldığı kaydedildi.

Habere göre gelen takviye polis timlerinin müdahalesi ile 21.00 sularında kısmen bastırılan sokak kavgası, geç saatlere kadar bazı noktalarda münferit devam etti. Polis dört kişiyi tutukladı, altı kişi hakkında tutuklama emri çıkardı. Basılan evlerde darp edilen 20 ve 22 yaşındaki iki genç hastaneye kaldırıldı. Gençlerden biri kaburga kemiklerindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi, diğer genç vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavi altına alındı.

Geniş ölçekli bu şiddet olayının çıkma nedeni henüz net anlaşılamadı ancak polis kaynakları, uyuşturucu ticareti ve kaçak mülteci konularıyla ilgilenen çeteler olduğuna işaret ediyor. Polis dün geceki olayın, önceki gece Baf merkezinde 50 Suriyeli’nin karıştığı olayın devamı olmasından da kuşkulanıyor.

Haberi “Hloraka’yı Vahşi Batı’ya Çevirdiler” başlığıyla aktaran Fileleftheros, “her şey bu ciddi olayların, iki Suriyeli takım arasında oynanan bir futbol maçının ardından birbirleri ile dalga geçmelerinden başlamış görünüyor” ifadesine yer verdi.