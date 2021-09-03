Bafra'daki yangın korkuttu

Bafra 'nın kuzey batı kısmındaki arazide, saat 10.00 sıralarında henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

Yangın an önce kontrol altına alındı. Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, bölge halkı traktörlerle ve Mehmetçik Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri ile müdahale ediliyor.