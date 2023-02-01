Bafra’da tartıştığı şahsın burnunu kıran bir kişi tutuklandı

Bafra’da, park halinde bulunan otobüste, T.Ö.(E-26), tartıştığı Mesut Murat Tuğay'a küfür edip, yüzüne yumruk vurarak burnunu kırdı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün sabah meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs tutuklandı.

Gönendere’de yangın

Gönendere'de dün Mehmet Eren Çağansoy’a ait etrafı telle çevrili arazi içerisinde, "üst üste dizili rulo balyaların muhtemelen havayla temas etmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyon nedeniyle" yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 25 rulo balya yandı.

Karaman’da elektrikli battaniyeden yangın

Öte yandan Karaman’da dün, bir şahsa ait evde faal durumdaki elektrikli battaniyenin şilteyi tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu şilte, battaniye ve elektrikli battaniye yandı.

Mağusa… Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 12 kişi tespit edildi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 12 kişi tespit edilerek, aleyhinde yasal işleme gidildi.

3 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, toplam 850 araç kontrol edildi; 5’i belirlenen hız sınırının üzerinde, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 133 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise trafikten men edildi.

Girne… Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 50 kişi tespit edildi

Girne’deki denetimler kapsamında ise, kahvehane, kıraathane ve barlar kontrol edildi ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 50 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidildi.

15 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 452 araç sürücüsü kontrol edilerek, 35’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 218 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 15 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir adet tecavüzi alet bulunarak emare olarak alındı ve araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

Güzelyurt...1 araç sürücüsü tutuklandı, 7 araç trafikten men edildi

Güzelyurt’ta da denetimler kapsamında, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, toplam 1297 araç sürücüsü kontrol edilerek, 22’si belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 309 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 1 araç sürücüsü tutuklanarak, 7 araç ise trafikten men edildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.