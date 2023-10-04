Baf Havaalanı’nda yolcunun valizinde 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İtalya’dan Kıbrıs’a (güney) seyahat eden bir kişinin valizinde yapılan aramada 17 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fileleftheros gazetesi, İtalya’dan Baf Havaalanı'na gelen bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen Kıbrıs Cumhuriyeti gümrük memurlarının yolcunun valizinde arama yaptıklarını ve 17 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirdiklerini yazdı.

Habere göre yolcu tutuklanırken soruşturma ise devam ediyor.