Baf Etnografya Müzesi soyuldu

Baf Etnografya Müzesi çarşamba gecesi soyuldu.

Fileleftheros’un haberine göre arkeoloji, tarih, halk sanatı ve etnografya meraklısı Rum koleksiyoner Yorgos İliadis ve eşinin, yarım yüzyıldan uzun süre Ada genelinden ve özellikle Baf’tan topladığı parçaların sergilendiği özel müzeden antik sikke, takı ve diğer arkeolojik ve tarihi öneme sahip parçaları çalındı.

İlk belirlemelere göre müze binasına küçük pencereden giren hırsızları bulmak için olay yerinde parmak izi araması yapan polis, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.