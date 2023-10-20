Azimkar’ın kurtardığı Kıbrıslı Rum yaşam savaşını kaybetti

Lefkoşa’nın güneyinde bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren ve Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar’ın müdahalesiyle canlandırılan 46 yaşındaki 3 çocuk babası Kıbrıslı Rum’un yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

Haravgi “46 Yaşındaki Baba Hayatını Kaybetti… Kıbrıslı Türk Gencin Uyguladığı İlkyardımdan Sonra Canlanmıştı” başlıklı haberinde Engomi Mall isimli alışveriş merkezinde kalbi duran adama Şaziye Azimkâr tarafından elle kardiyorespiratuar canlandırma (kalp masajı) yapıldığını, bu müdahale ile hayata tutunan 46 yaşındaki adamın yaşam savaşını kaybettiğini yazdı.