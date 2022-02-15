Ayrı yaşadığı eski eşine küfürler yağdırdı, teminatla serbest kaldı

Lefkoşa'da ayrı yaşadığı eşini telefonla arayarak tacizde bulunan ve evine gidip ‘uygunsuz tavırlar’ sergileyen zanlı B.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, zanlının “Telefonda tacizlik”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket”, ile “İtale-i lisan" suçlarından tutuklandığını söyledi. Yavuz, zanlının 12 Şubat saat 23.00 sularında, baldızının çocuğunun çocuğuna vurduğu gerekçesiyle ayrı yaşadığı eşi S.G’yi telefonla arayarak küfür ettiğini, telefonda taciz ettiğini belirterek, daha sonra müştekinin kaldığı eve gidip kapıyı tekmeleyerek uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu kaydetti. Zanlının kapıya vurduğu sırada bağırarak rahatsızlık yarattığını dile getiren Yavuz, daha sonra söz konusu evde kalan eşine, baldızına ve bacanağına küfür ettiğini aktardı. Yavuz, zanlının 13 Şubat’ta derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.